Россияне назвали сумму, которую хотят получать на пенсии

Более половины (55%) опрошенных «ФедералПресс» россиян хотели бы получать пенсию больше 50 тысяч рублей, при этом 16% респондентов устроила бы пенсия свыше 40 тысяч рублей. Более того, 18% участников опроса вообще не рассчитывают на какие-либо выплаты в старости.

55% россиян ответили, что хотели бы получать пенсию больше 50 тысяч рублей, ещё 18% заявили, что они не рассчитывают на пенсию, а 16% респондентов устроила бы пенсия от 40 тысяч рублей, — говорится в отчётах исследования.

При этом 7% опрошенных изданием россиян согласны на пенсию выше 30 тысяч рублей, а ещё 4% заявили, что им хватит на жизнь от 20 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что с 1 декабря проиндексируют пенсии трёх категорий граждан. Это юбиляры, безработные и те, кто подал заявление на перерасчёт. По данным ПФР, повышение пенсионных выплат положено гражданам, в ноябре отпраздновавшим 80-летний юбилей. Их пенсия вырастет до 12 088,96 рубля.

Также на прибавку могут рассчитывать пенсионеры, работавшие вплоть до августа текущего года, но уволившиеся в конце лета. Автоматическая прибавка с дополнительной доплатой за три месяца будет начисляться им с 1 декабря.