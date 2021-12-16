Россияне назвали самые безрассудные поступки 2021 года

Своими самыми безрассудными поступками в 2021 году россияне посчитали вакцинацию от коронавируса (5%), необдуманные покупки, переезды, путешествия и свадьбы (3%), сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сервиса SuperJob. 2% респондентов назвали эксперименты с внешностью и получение кредита, 1% — покупку квартиры, ремонт, заражение коронавирусом, прыжок с парашютом и заведение домашнего питомца.

Ещё 16% назвали неблагоразумными поступками открытие своего бизнеса, увольнение, купание в грозу, плавание в Чёрном море в октябре, развод. Были и такие реплики: «клеила обои, будучи беременной», «купили детям хомяка, в итоге ухаживаю за ним я». Не совершал безрассудных поступков в 2021 году 41% опрошенных, — сообщают исследователи SuperJob.

Женщины оказались более уверенны в своих действиях (43%), чем мужчины (37%). При этом они чаще считали необдуманными такие поступки, как изменение внешности и путешествия, в то время как мужчины — вакцинацию от коронавируса и вступление в брак.

В опросе, проведённом с 6 по 14 декабря 2021 года, приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет из всех округов России.

Ранее стало известно, что чаще всего в 2021 году обсуждали россияне в соцсети «ВКонтакте». Темами года для интернет-пользователей стали коронавирус, вакцинация и самоизоляция. Замыкают пятёрку самых популярных протесты и QR-коды.