Россияне начали скупать жильё на вторичном рынке

https://static.news.ru/photo/a00908a4-04cc-11eb-8116-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

С июля по сентябрь число запросов на покупку недвижимости на рынке вторичного жилья выросло более чем в два раза, по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают это со снижением ключевой ставки, что привело к большей доступности ипотеки, а также с желанием людей сохранить накопленные средства в условиях нестабильного курса рубля и падения реальных доходов.

Как сообщает «Интерфакс», одновременно со спросом выросли и цены. Квадратный метр «вторички» за год подорожал в среднем на 6,1%, до 56,5 тыс. рублей, только за третий квартал 2020 года стоимость недвижимости выросла на 1,8%. Больше всего цены выросли в Москве и Санкт-Петербурге — стоимость квадратного метра квартир на вторичном рынке составила 213 тыс. и 123 тыс. рублей соответственно. Там же зафиксирован и наибольший спрос на этот тип жилья. Также интерес к подобной недвижимости вырос в Саратове, Казани и Ростове-на-Дону.

Год назад лидерами по росту спроса были Краснодар, Севастополь и Симферополь.

Как писал NEWS.ru, съёмное жильё в крупных городах России может подорожать на 8% к лету 2021 года, считают участники рынка недвижимости. Согласно прогнозу представителей крупных агентств недвижимости, к концу 2020 года арендная плата вырастет из-за увеличения затрат собственников на оплату ЖКУ на 3–4%, а к лету 2021 года — еще на 4–5%. Отмечается, что спрос на съём жилья растёт, а арендодатели отменяют скидки и арендные каникулы, которые давали квартирантам на время пандемии. Однако эксперты отметили, что ситуация может измениться, если в России вновь введут строгие ограничения в связи с коронавирусом и люди будут терять заработок.