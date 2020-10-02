Россияне начали скупать жильё на вторичном рынке

С июля по сентябрь число запросов на покупку недвижимости на рынке вторичного жилья выросло более чем в два раза, по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают это со снижением ключевой ставки, что привело к большей доступности ипотеки, а также с желанием людей сохранить накопленные средства в условиях нестабильного курса рубля и падения реальных доходов.
Как
Год назад лидерами по росту спроса были Краснодар, Севастополь и Симферополь.
Как писал NEWS.ru, съёмное жильё в крупных городах России может подорожать на 8% к лету 2021 года, считают участники рынка недвижимости. Согласно прогнозу представителей крупных агентств недвижимости, к концу 2020 года арендная плата вырастет из-за увеличения затрат собственников на оплату ЖКУ на 3–4%, а к лету 2021 года — еще на 4–5%. Отмечается, что спрос на съём жилья растёт, а арендодатели отменяют скидки и арендные каникулы, которые давали квартирантам на время пандемии. Однако эксперты отметили, что ситуация может измениться, если в России вновь введут строгие ограничения в связи с коронавирусом и люди будут терять заработок.
Добавьте наши новости в избранные источники