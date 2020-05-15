Россияне на самоизоляции стали тратить больше денег на компьютерные игры

Россияне в период самоизоляции в связи с распространением коронавируса начали тратить больше денег на компьютерные игры. У москвичей оказался самый большой средний чек за покупки в январе-апреле 2020-го среди городов-миллионников.
Об этом сообщает «
Там отметили, что при составлении статистики учитывались также донаты (пожертвования), которые интернет-пользователи отправляли стримерам через сервис «Я.Стример».
В среднем в апреле игроки платили за сами игры 361 рубль, а за внутриигровые покупки — 862 рубля. В начале действия режима самоизоляции оборот платежей за игры по сравнению с мартом увеличился на 22%.
Как ранее писал NEWS.ru, компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store. Пользователи онлайн-сервиса могут забрать игру до 21 мая.
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