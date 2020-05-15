Россияне на самоизоляции стали тратить больше денег на компьютерные игры

https://static.news.ru/photo/b69f2d08-9688-11ea-ab05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне в период самоизоляции в связи с распространением коронавируса начали тратить больше денег на компьютерные игры. У москвичей оказался самый большой средний чек за покупки в январе-апреле 2020-го среди городов-миллионников.

Об этом сообщает « Ридус » со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Деньги».

Там отметили, что при составлении статистики учитывались также донаты (пожертвования), которые интернет-пользователи отправляли стримерам через сервис «Я.Стример».

В среднем в апреле игроки платили за сами игры 361 рубль, а за внутриигровые покупки — 862 рубля. В начале действия режима самоизоляции оборот платежей за игры по сравнению с мартом увеличился на 22%.

Как ранее писал NEWS.ru, компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store. Пользователи онлайн-сервиса могут забрать игру до 21 мая.