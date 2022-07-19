Россияне могут себе позволить отдых на 100 тысяч рублей только в 2 странах

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Ассоциация туроператоров России сообщила, что в начале августа-2022 россияне могут себе позволить на 100 тысяч рублей отдохнуть только в двух странах — в России и в Абхазии. Как пишет KP.RU, тур на 10 дней с перелетом из Москвы, проживанием в трехзвездочном отеле в Абхазии обойдется около 60 тысяч рублей. На море в Калининградской области можно поехать за 64 тысячи, а на Кубань — за 83 тысячи.

Увы, любителей бюджетного отдыха результаты явно не порадуют: в 100 тысяч рублей на двоих можно уложиться только на нашем Черноморском побережье и в Абхазии. Это минимальные суммы, средний чек заметно выше. В рейтинг не попали курорты, где аэропорты по-прежнему закрыты. Хотя ещё месяц назад за ту же сотню тысяч рублей можно было слетать в Турцию и Эмираты, — сказано в материале.

В стоимость туров, как обычно входит перелёт из Москвы, отель, трансфер между аэропортом и отелем, питание и медицинская страховка. В список российских курортов не попал Крым и Анапа с Геленджиком из-за того, что авиасообщения с ними по-прежнему нет.

Дальнее зарубежье обойдется россиянам значительно выше. Так, трехзвездочный отель с завтраками в ОАЭ выйдет около 105 тысяч, Египет с «всё включено» — 132 тысячи рублей, а Турция еще дороже — 150 тысяч.

Владимир Путин в ходе регулярного заседания по стратегическому развитию поручил председателю правительства Дмитрию Чернышенко разобраться с вопросом возмещения денег россиянам, которые купили туры за границу, но не смогли отправиться в отпуск из-за закрытия границ. Чернышенко ответил, что кабмин поддерживает туроператоров, чтобы они смогли вернуть россиянам деньги или заменить турпоездку.