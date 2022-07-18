Президент России Владимир Путин в ходе регулярного заседания по стратегическому развитию поручил председателю правительства Дмитрию Чернышенко разобраться с вопросом возмещения денег россиянам, которые купили туры за границу, но не смогли отправиться в отпуск из-за закрытия границ. Чернышенко, в свою очередь, заявил, что правительство поддерживает туроператоров для того, чтобы они смогли вернуть россиянам деньги или заменить турпоездку на альтернативное направление до конца текущего года.