Президент России Владимир Путин в ходе регулярного заседания по стратегическому развитию поручил председателю правительства Дмитрию Чернышенко разобраться с вопросом возмещения денег россиянам, которые купили туры за границу, но не смогли отправиться в отпуск из-за закрытия границ. Чернышенко, в свою очередь, заявил, что правительство поддерживает туроператоров для того, чтобы они смогли вернуть россиянам деньги или заменить турпоездку на альтернативное направление до конца текущего года.
Вопрос по поводу возможного возврата туристического продукта, реализация которого стала по известным причинам невозможной. Вопрос такой недешевый, тем не менее. Разница в пару десятков миллиардов, надо с этим разобраться. Посмотрите, — поручил Путин.