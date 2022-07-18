В российских визовых центрах нет мест на получение шенгена РБК: в европейских визовых центрах закончились места для подачи документов на шенген

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В период отпусков у российских туристов возникли трудности с оформлением шенгенских виз в популярные страны, такие как Франция, Греция и Испания, пишет РБК со ссылкой на представителей туроператоров. Сообщается, что в визовых центрах этих государств в июле уже нет свободных окон для записи на подачу документов. Источники уточняют, что Испания предлагает 500-600 мест в день, при этом на Москву приходится только 300. По их словам, очереди образовались из-за нехватки сотрудников консульств.

На Москву приходится около 300 мест и это очень мало. Если мы говорим о записи на французскую визу, то ждать места придется месяц-полтора, — сообщила агентству руководитель одной из турфирм.

Также сообщается, что греческое консульство ограничило прием документов до 150 паспортов в день со всей России. При этом квота на июль уже закрыта, записаться уже не возможно. Аналогичные проблемы и во французских визовых центрах, ближайшие свободные окна есть только в августе, уточняют источники.

Ранее сообщалось, что россияне стали массово оформлять финские визы на фоне открытия сухопутных границ с Финляндией. Отмечается, что в Санкт-Петербурге попасть в визовые центры до середины августа невозможно, так как запись на эти даты уже недоступна.