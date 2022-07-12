Россияне стали массово оформлять финские визы Туроператоры России зафиксировали ажиотажный спрос на визы в Финляндию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне стали массово оформлять финские визы на фоне открытия сухопутных границ с Финляндией, заявила в эфире радио «Говорит Москва» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она отметила, что в Санкт-Петербурге попасть в визовые центры до середины августа невозможно, так как запись на эти даты уже недоступна.

Есть, как оценивали наблюдатели туристического рынка, ажиотажный спрос на финские визы. В Петербурге невозможно уже записаться, только на вторую половину августа, — сказала Ломидзе.

При этом она добавила, что спрос в этом году не сопоставим с показателями 2019 года. По ее словам, открытие сухопутных границ со странами Балтии и Финляндией позволят россиянам ездить и в другие европейские страны.

С 1 июля власти Финляндии отменили все коронавирусные ограничения на въезд в страну для туристов, включая россиян. Теперь путешественникам при пересечении границы нет необходимости предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19 или результаты ПЦР-теста.

Ранее стало известно, что россияне с 15 июля смогут поехать в Эстонию и Финляндию в туристических целях. По данным АТОР, путешественникам из России для этого более не будут нужны «особые причины». До этого времени проезд через сухопутные рубежи Эстонии был закрыт из-за ограничений на российской границе.