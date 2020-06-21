Россияне могут обратиться в суд в случае неоплаты им выходного дня 1 июля

https://static.news.ru/photo/61f45c22-b3bd-11ea-a8ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ работодателя оплатить выходной в день общероссийского голосования по поправкам к Конституции станет нарушением закона, поэтому это решение можно будет оспорить в суде и получить компенсацию. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Если работодатель откажется оплачивать, то нарушит закон. Если такая история возникнет, то надо подавать в суд и защищать свои права, — цитирует ТАСС парламентария.

По его словам, отказ оплатить 1 июля станет грубым нарушением трудовых прав. В этом случае в суде можно взыскать не только компенсацию за день, но и возместить моральный ущерб. Однако Крашенинников считает, что вряд ли найдутся работодатели, которые начнут так поступать. В противном случае на сторону людей встанут депутаты, прокуратура и трудовые инспекции.

Как писал NEWS.ru, россиянам, работающим 1 июля, должны выплатить двойную зарплату, так как день всенародного голосования по поправкам в Конституцию официально объявлен выходным днём. В Роструде напомнили, что для тех, кто в этот день отдыхает, «оплата труда за июль не снижается». В ведомстве подчеркнули, что в данном случае на 1 июля 2020 года распространяются нормы Трудового кодекса, регулирующие оплату труда в праздники.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования. Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина. Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

Общероссийское голосование, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за пандемии коронавируса и состоится 1 июля. Неделей ранее начнётся онлайн-голосование.