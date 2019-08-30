https://static.news.ru/photo/34081f3e-cbf0-11e9-9798-fa163e074e61_660.jpg Джаред Лето Фото: jaredleto/instagram.com

Россияне вновь «атаковали» страницу солиста рок-группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето в социальной сети Instagram . В комментариях к последней публикации юзеры прощаются с летом.

Акцию начал комик Гарик Харламов. Он призвал подписчиков «напасть» на аккаунт рок-звезды, чтобы попрощаться с самыми тёплыми месяцами. Выбор «жертвы» вполне обоснован — фамилия музыканта на русском языке звучит точно так же, как название времени года.

Ах, Лето, не уходи так быстро, — пишет пользователь под ником indiabs86.

Один из посетителей сайта предположил, что Джаред Лето попросит коллегу по шоу-бизнесу — певицу Леди Гагу — перевести сообщения. Недавно Instagram поп-дивы превратился в русскоязычный форум.

Щас будет звонить Гаге и просить перевести, — пишет tp_ne_prigovor_.

Ранее News.ru сообщил, что телеведущая Виктория Боня удивила подписчиков внезапным сообщением. Звезда заявила, что покидает Монако, куда она некогда переехала ради миллиардера Алекса Смерфита. В Сети гадают, что послужило причиной отъезда: нехватка денег или новые проекты.