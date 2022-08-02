Россиянами рассказали, как не переплачивать за ЖКХ Эксперт по недвижимости Соловьева: единый платежный документ может содержать допуслуги

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Чтобы не переплачивать за жилищно-коммунальные услуги, нужно внимательно ознакомиться со всеми строками в едином платежном документе (ЕПД), порекомендовала эксперт по управлению и эксплуатации недвижимости Юлия Соловьева. Управляющие компании иногда включают в документ дополнительные услуги, которыми пользуются не все жильцы, например страхование квартиры или услуги кабельного телевидения, рассказала она в разговоре с Lenta.ru.

Некоторым собственникам эти услуги не нужны, поэтому необходимо внимательно смотреть свой ЕПД. Если там есть лишние услуги, от которых вы хотели бы отказаться, то нужно обратиться в свою управляющую компанию и написать заявление на отключение этих услуг, — пояснила эксперт.

По словам Соловьевой, управляющие компании включают в квитанции дополнительные услуги абсолютно легально, на основании общего собрания собственников жилья.

Минстрой ранее предложил включить в тарифы на тепло и воду расходы на строительство и обслуживание «цифровой инфраструктуры», чтобы провести масштабную цифровизацию строительной отрасли и ЖКХ. Такая инициатива может привести к росту общего платежа за ЖКХ и сверх инфляции в некоторых регионах, пояснили в ФАС.