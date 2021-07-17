Россиянам запретят курить электронные сигареты в кинотеатрах

Россиянам могут запретить курить электронные сигареты во время киносеансов. В правительстве разработали проект постановления, которым устанавливаются правила оказания услуг в кинотеатрах, пишет «Российская газета».

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что проект устанавливает базовые рамки. На их основе каждая компания может утверждать собственные правила поведения в кинозале, но они не должны выходить за установленные пределы.

Наряду с электронными сигаретами россиянам могут запретить проносить в кинозалы лазерные указки. Кроме того, кинотеатры вправе будут отказать в просмотре фильма людям в грязной одежде, которая может запачкать кресла или других зрителей.

Очевидно, что здесь речь идёт о крайних случаях, когда человек, по сути, становится источником антисанитарии, — отметил юрист.

Он добавил, что в случаях возникновения у граждан претензий к новым правилам кинотеатров они могут отправить жалобы по электронной почте.

Кроме того, кинотеатры обяжут указывать не только продолжительность фильмов, но и рекламных роликов перед сеансами. Эта информация должна будет размещаться у касс.

Ранее сообщалось, что сети российских кинотеатров стали отказываться от проката голливудских фильмов из-за изменившихся условий разделения выручки.