Россиянам сказали, кому не положена двойная оплата труда в новогодние дни Юрист Кофанов рассказал, кому не положена двойная оплата труда в новогодние дни

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Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов рассказал радио Sputnik, что согласно Трудовому кодексу РФ, новогодние праздники подразумевают дополнительную оплату труда, однако исключением из общего правила являются люди творческих профессий. Он добавил, что к этой категории граждан, в частности, относятся актеры театра. По его словам, если человек работал в период с 1 по 8 января, то ему положена повышенная оплата труда.

Согласно статье 112 Трудового кодекса ТК РФ, к праздничным дням относится весь период с 1 по 8 января. Таким образом, если человека привлекают к работе в этот период, то данная работа подлежит повышенной оплате, — сказал Кофанов.

Эксперт добавил, что за эти дни полагается двойная оплата труда, размер которой зависит от трудового договора.

Правительство РФ ранее выступило против законопроекта, согласно которому в России предлагается ввести с декабря этого года ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости. Соответствующий отзыв был опубликован на сайте думской электронной базы. В документе сказано, что дополнительная выплата невозможна, так как парламентарии предлагают учитывать уже наработанный страховой стаж, что противоречит пенсионному законодательству. Кабмин также указал в своем отзыве на отсутствие источника финансирования дополнительной выплаты в законопроекте.