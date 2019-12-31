https://static.news.ru/photo/0760a79c-2c82-11ea-81e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МВД объяснило новый порядок госрегистрации транспортных средств.

Согласно поправкам, автодилеров наделили правом ставить машины на учёт непосредственно в автосалоне, без обращения в ГИБДД. При этом код региона в номере будет привязываться к субъекту регистрации владельца автомобиля.

Также в процессе регистрации смогут принимать участие заводы-изготовители. Они совместно с дилерами будут обрабатывать необходимые для получения номеров документы от имени владельцев и передавать их в автоинспекцию с помощью портала госуслуг. Для проведения операции потребуется предъявить оригинал паспорта собственника или нотариально заверенную доверенность.

Помимо этого, на машины будут наносить дополнительные маркировки, чтобы «однозначно идентифицировать» авто с изменённой историей и исключить необходимость повторных проверок.

Автомобиль нельзя будет оформить на лицо в возрасте до 16 лет с тем расчётом, чтобы оно не несло ответственности в качестве собственника.

Ранее NEWS.ru писал, что новые правила государственной регистрации машин вступили в силу с 1 января.