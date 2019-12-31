https://static.news.ru/photo/1b7dbda2-2c67-11ea-8b48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новые правила государственной регистрации машин вступили в силу с 1 января. Теперь автовладелец может получить соответствующее свидетельство и номерные знаки прямо в автосалоне.

Согласно новым правилам, автомобиль нельзя будет оформить на лицо в возрасте до 16 лет с тем расчётом, чтобы оно не несло ответственности в качестве собственника.

В числе нововведений также увеличение до одного года срока регистрации в ГИБДД машины, временно ввезённой в РФ из другой страны, привязка кода региона к месту регистрации владельца транспортного средства и особый порядок оформления прототипов новых авто, которые проходят испытания на трассах общего пользования, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что изменения в правилах регистрации машин поддержали в Федерации автовладельцев России. При этом в организации отметили, что властям следует уделить внимание проблеме иностранных номеров на машинах, водителей которых не могут привлечь к ответственности за нарушение ПДД.