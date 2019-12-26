https://static.news.ru/photo/17600f40-27da-11ea-9f98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов положительно оценил новые правила регистрации автомобилей, которые вступят в силу с 1 января 2020 года. По ним, в частности, можно будет зарегистрировать автомобиль прямо в автосалоне, без посещения ГИБДД.

Это правильная и разумная тема, это точно облегчит жизнь автовладельцев. Тут вряд ли может быть какая-то коррупционная составляющая, которой боятся многие эксперты, — сообщил «Москве 24» Клевцов.

Запрет регистрации транспортных средств на граждан младше 16 лет он тоже счёл правильным решением. Но, по его мнению, правительству следовало бы уделить внимание гораздо более серьёзной проблеме — иностранным номерам на автомобилях, водителей которых не могут привлечь к ответственности за нарушение ПДД.

Как писал NEWS.ru, в России с 1 января изменятся правила регистрации автомобилей. Россияне смогут получать номера на свои автомобили прямо у автодилеров. Такую услугу смогут предоставлять компании, включённые в реестр МВД и имеющие статус специализированной организации. При этом осмотр транспортного средства и проверку документов владельца будет проводить сотрудник дилерского центра, после чего всю информацию направят в Госавтоинспекцию. В ГИБДД проверят сведения и примут решение о допуске автомобиля к движению.