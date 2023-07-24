Россиянам рассказали, возможно ли возместить ущерб от атаки дронов Адвокат Михальчик: компенсировать ущерб от атаки дронов должны власти

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Выплачивать компенсации в случае атаки дронов должны власти городов, заявил адвокат Алексей Михальчик. Комментируя «360» ситуацию с прилетом дронов в Москве и отказ ГБУ «Жилищник» возместить ущерб, юрист уточнил, что подобные ситуации действительно не являются страховыми случаями и не подпадают под ответственность частных компаний.

Если «Жилищнику» или иной управляющей компании никто не даст соответствующего распоряжения, бесплатно никто ничего ремонтировать не будет. Но если пострадавший выполнит ремонт за свой счет, рекомендую сохранить расходные документы: вполне есть шанс компенсировать их за счет властей, — пояснил адвокат.

Михальчик уточнил, что есть соответствующее законодательство о компенсации в случае террористических актов и техногенных катастроф. Он уточнил, что для таких ситуаций выделяются деньги в резервные фонды, из которых гражданам выплачивается ущерб. Адвокат подчеркнул, что при оформлении стандартных страховых договоров подобные случаи необходимо оговаривать отдельно.

Свидетельница атаки украинского беспилотника в Москве ранее рассказала NEWS.ru о последствиях произошедшего. По словам женщины, в ее квартире на Комсомольском проспекте взрывной волной выбило окна.