Жительница Москвы рассказала, как в квартире выбило окна после атаки БПЛА

Фото: NEWS.ru

Свидетельница атаки украинского беспилотника в Москве рассказала в комментарии для NEWS.ru о последствиях произошедшего. По словам женщины, в ее квартире на Комсомольском проспекте взрывной волной выбило окна.

Проснулись, пошли смотреть в окна. Оказалось, что у меня там с подоконника цветы упали, ручки валялись там от этих окон. Потом увидели, что у нас и стекол там уже нет. Это была ударная волна. Никаких осколков у нас нет, но ударной волной вышибло два стекла, повреждения рамы, — рассказала она.

Женщина уточнила, что грохот услышала примерно в 03:30. Сейчас, по ее мнению, коммунальщикам важно решить проблему с повреждениями.

Ранее сотрудник охраны ТЦ, вблизи которого упал беспилотник, рассказал, что во время инцидента в здании сработала пожарная сигнализация и повалил дым. Взрыв, по словам очевидца, произошел около 03:35. Он был настолько мощный, что в здании затряслись стены.

По информации Министерства обороны РФ сегодня утром столицу атаковали два беспилотника. Оба были нейтрализованы средствами РЭБ, после чего дроны потерпели крушение. Пострадавших в результате инцидента нет. Утром появились фото поврежденного в результате атаки бизнес-центра. Удар пришелся на последний этаж здания, который, судя по фотографиям, пока не обустроен или выполняет технические функции.