Появились кадры с места удара украинского беспилотника в Москве

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Украинский беспилотник повредил верхний этаж бизнес-центра в Москве в результате утренней атаки, о чем свидетельствуют материалы ТАСС. Как видно на снимках, при ударе выбило стекла. Атака пришлась на последний этаж здания, который, судя по фотографиям, пока не обустроен или выполняет технические функции.

ВСУ нанесли удар по Москве ранним утром. Первые сообщения о налете беспилотников появились после 04:00. Жители Юго-Западного и Южного административных округов сообщали о взрывах. Позднее появились сведения о взрыве в здании офиса в районе станции МЦК ЗИЛ.

Мэр города Сергей Собянин вскоре подтвердил атаку беспилотников ВСУ. Он уточнил, что дроны ударили по двум нежилым зданиям. В результате инцидента никто не пострадал. По информации Министерства обороны РФ, военные нейтрализовали беспилотники при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Когда сигнал был подавлен, аппараты потерпели крушение.

Вскоре после этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотников ВСУ на склад с боеприпасами на территории полуострова. Также был поврежден частный дом в Кировском районе. На месте уже работают экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало.