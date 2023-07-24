«Аж стены затряслись»: очевидец о взрыве дрона в Москве Очевидец атаки дрона в Москве рассказал о громком взрыве и трясущихся стенах

Фото: NEWS.ru

В результате взрыва беспилотника в Москве в здании сработала пожарная сигнализация и повалил дым, заявил в беседе с NEWS.ru очевидец произошедшего — сотрудник охранной службы ТЦ, вблизи которого случилось ЧП. По его словам, громкий взрыв, из-за которого даже затряслись стены, произошел в районе 03:35. Собеседник подчеркнул, что в районе взрыва стоял запах гари.

На служебном входе у меня телефон даже упал, стены затряслись. Мы выбежали людей сразу эвакуировали, пожарка сработала. <...> Очень сильный звук был, очень сильный, — сказал он.

24 июля около 4 часов утра Москву атаковали беспилотные летательные аппараты. Дроны ударили по двум нежилым зданиям. По данным Минобороны, столицу атаковали два дрона, они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение. Ответственность за удары по Москве лежит на руководстве Украины, пострадавших нет, подчеркнули в ведомстве.

Ранее жители Хамовников, чьи квартиры получили повреждения после атаки дрона, пожаловались на местный «Жилищник» из-за отказа вставлять разбитые окна. По словам москвичей, стекла их квартир повыбивало взрывной волной из-за взрыва дрона. По словам жителей района, на просьбу провести остекление в «Жилищнике» ответили, что беспилотник «послали не они».