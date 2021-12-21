Россиянам рассказали, в каких случаях вернут деньги за отменённый отдых

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали условия возврата денег за туры, отменённые из-за пандемии коронавируса. Так, туроператоры смогут перенести исполнение обязательств по турам только в те страны, которые ограничили авиасообщение с Россией или ввели запрет на въезд туристов, и при этом предложить путешественнику равнозначный турпродукт, сообщается на сайте АТОР.

Отмечается, что Ростуризм должен определить список стран, в которых введены ограничения возможности въезда, и опубликовать его на своём сайте. В течение 10 дней после публикации списка туроператор должен информировать об ограничениях турагента или заказчика, а тот — предоставить соответствующую информацию туристу в течение одного рабочего дня. В случае снятия ограничений информацию об этом также должны довести до туриста в течение 10 дней.

Вернуть деньги за несостоявшийся тур можно в тех случаях, если туроператор вовремя не уведомит путешественника о снятии ограничений в стране или в случае отказа от равнозначного продукта и желания клиента расторгнуть договор. Крайний срок уплаты сумм — 31 декабря 2022 года. При этом туроператор имеет право не компенсировать стоимость авиаперевозки, включённой в путёвку, если авиакомпания отложила исполнение обязательств до 2023 года.

Ранее в АТОР попросили на год продлить сроки исполнения обязательств перед туристами по закрытым для россиян странам, отметив, что в противном случае можно ожидать волны судебных исков, что заблокирует работу сотен компаний, причём не только операторских.

Сейчас операторы не могут предложить равноценную поездку или вернуть деньги примерно 200 тысячам человек. Полноценно работать компании не могут из-за большого числа закрытых туристических направлений, а открытые направления не позволяют сформировать достаточные резервы для расчётов со всеми туристами. По оценке туроператоров, долг перед клиентами сейчас составляет более 10 млрд рублей.