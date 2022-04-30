Россиянам рассказали, совместимы ли алкоголь и шашлык Эксперт по интуитивному питанию Бронникова рассказала, совместимы ли алкоголь и шашлык

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Главная «опасность» шашлыков, вопреки расхожему мнению, состоит вовсе не в переедании мяса или во вреде поджаристых корочек, а в использовании в процессе употребления пищи большого количества алкоголя, рассказала NEWS.ru клинический психолог, психотерапевт, руководитель терапевтических программ Центра интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat Светлана Бронникова. По её словам, мясо как основной источник белка не приносит ощутимого вреда.

Будем честны: мы выезжаем на шашлыки в лучшем случае несколько раз в год. И ощутимого вреда мясо, основной источник необходимого нам белка, которое в обычной жизни мы нередко заменяем колбасой, не принесёт. Шашлык из мяса индейки или курицы вообще можно считать безопасным, — заявила Бронникова.

Специалист считает, что обильные алкогольные возлияния гораздо вреднее и опаснее. Бронникова отметила, что многие люди при выезде на природу берут с собой не только мясо, но и много спиртных напитков.

На пикники отдыхающие традиционно берут очень много алкогольных напитков, которые пьют вперемешку со вкусной и здоровой пищей. И вот этот «коктейль» здоровым назвать никак нельзя, — подытожила спикер.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, кому опасно есть шашлык. По его словам, люди с болезнями сердца и «скачущим» давлением после алкоголя в сочетании с шашлыком могут спровоцировать инфаркт миокарда. Даже здоровому человеку диетолог не советует есть больше двух-трёх небольших кусков шашлыка за неделю.