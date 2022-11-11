Россиянам рассказали, сколько позволит сэкономить система «Умный дом» Техдиректор Гришкин: система «Умный дом» сэкономит 8--12% трат на электроэнергию в год

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Система «Умный дом» позволяет экономить 8–12% трат на электроэнергию в год, рассказал «Радио 1» техдиректор компании по разработке искусственного интеллекта Сергей Гришкин. По его словам, это происходит за счет оптимизации освещения благодаря датчикам присутствия и регулированию отопительной системы. Система также снижает температуру дома, когда хозяев нет дома и в ночное время, добавил эксперт.

Достигается это, например, за счёт управления освещением: объект оснащается датчиками присутствия, которые реагируют на наличие в помещении именно людей, не на животных. Отопительная система также регулируется автономно. Так, в ночное время или в момент отсутствия хозяев температура в помещении понижается автоматически, — рассказал Гришкин.

Специалист отметил, что система «Умный дом» подразумевает разумное энергопотребление и, соответственно, экономию средств, но в первую очередь направлена на достижение комфорта.

В Госдуму ранее внесли законопроект, который позволит расширить перечень работ по капремонту, добавив в него мероприятия по энергоэффективности. Автор инициативы зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что умные датчики подачи тепла — это сложные и дорогие механизмы, поэтому устанавливать их нужно будет за счет средств из бюджета, а не собранных собственниками денег. Установка системы погодного регулирования позволяет экономить до 35% расхода тепловой энергии, при этом стоит около полумиллиона рублей, пишет издание.