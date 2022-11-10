В Госдуме предложили повысить энергоэффективность домов Депутат Разворонтева: капремонт следует расширить установкой умных датчиков подачи тепла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуму внесли законопроект, который позволит расширить перечень работ по капремонту, добавив в него мероприятия по энергоэффективности, передает «Парламентская газета». Автор инициативы зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что умные датчики подачи тепла — это сложные и дорогие механизмы, поэтому устанавливать их нужно будет за счет средств из бюджета, а не собранных собственниками денег. Установка системы погодного регулирования позволяет экономить до 35% расхода тепловой энергии, при этом стоит около полумиллиона рублей, пишет издание.

Депутат пояснила, что на первом этапе реализации проекта повышения энергоэффективности планируется дать возможность владельцам спецсчетов без дополнительных взносов и разрешений властей проводить энергоэффективные мероприятия. По ее словам, эта мера не должна восприниматься людьми как дополнительная нагрузка на них.

Потому что взносы на капремонт воспринимаются как нечто обязательное, а расходы на энергоэффективность — как дополнительная нагрузка. Плюс на взносы люди с небольшим доходом могут получить субсидию, а на установку системы погодного учета — нет. Именно поэтому нужны изменения, — пояснила Разворотнева.

Депутаты Государственной думы ранее предложили отменить запрет на выплату субсидий должникам за жилищно-коммунальные услуги. Один из авторов документа, первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что, согласно предлагаемым изменениям, средства будут напрямую направляться ресурсоснабжающим организациям. По его словам, это позволит обеспечить более качественные услуги ЖКХ.