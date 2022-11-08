В России захотели изменить подход к работе с должниками ЖКХ «Известия»: в России хотят отменить запрет на выплату субсидий должникам за ЖКУ

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Депутаты Государственной думы предложили отменить запрет на выплату субсидий должникам за жилищно-коммунальные услуги, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект. Один из авторов документа, первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что, согласно предлагаемым изменениям, средства будут напрямую направляться ресурсоснабжающим организациям. По его словам, это позволит обеспечить более качественные услуги ЖКХ.

Чтобы оформить субсидию, льготнику нужно будет заключить соглашение о погашении задолженности с управляющей или ресурсоснабжающей компанией. Если же гражданин нарушает его шесть месяцев подряд, субсидии направляют напрямую предприятию ЖКХ, — пояснил Кошелев.

Он также отметил, что данный подход позволит сократить растущий объем задолженности перед предприятиями коммунальной сферы, которая за I квартал 2022 года составила рекордные 804,5 миллиарда рублей.

Замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько ранее заявил, что в России собираются увеличить число получателей субсидии на оплату ЖКУ. Замглавы ведомства пояснил, что в Минстрое разработали проект постановления, согласно которому планируется уменьшить максимальную долю расходов за коммуналку некоторым категориям граждан. По его словам, порог, при котором оплачивается субсидия, будет снижен до 10–18%.