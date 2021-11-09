Россиянам рассказали, почему важно стричь питомцев

Специалисты — грумеры стригут питомцев не только для выставки, но и для повседневной жизни. Чтобы удалить колтун иногда нужны специальные инструменты, а стрижка когтей может причинить животному боль, рассказала специалист-грумер Станции по борьбе с болезнями животных САО Надежда Драницына в беседе с «Москвой 24».

Она призналась, что многие хозяева могут сами расчесывать и мыть своих питомцев, однако в некоторых случаях без помощи профессионала не обойтись. По её словам, для выставок животных стригут специально обученные грумеры, так как на соревнованиях и конкурсах есть определённые стандарты.

Она посоветовала россиянам стричь когти собак и кошек в ветеринарной клинике, так как их повреждение может быть болезненным для животных. Более того, грумер призналась, что состояние шерсти питомца иногда может много сказать о его здоровье.

Нередко бывает так, что владельцы приводят своего питомца и жалуются на колтуны, думая, что просто вовремя не вычесали четвероногого друга. Но я вижу, что дело не только в отсутствии ухода, и рекомендую сходить на приём к терапевту, — резюмировала Драницына

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