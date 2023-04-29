Россиянам рассказали об изменениях в правилах доставки пенсий с 1 мая Юрист Виноградов: с 1 мая доставку пенсии наличными будет осуществлять лишь «Почта России»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юрист Вадим Виноградов рассказал агентству ПРАЙМ, что начиная с 1 мая, пенсии наличными россиянам будет доставлять только «Почта России». Эксперт добавил, что положенные выплаты наличными средствами можно будет получить в почтовом отделении вместо банковских касс. Он при этом уточнил, что у пенсионеров сохранится возможность получения средств на банковский счет.

Таким образом, у пенсионеров по-прежнему остается несколько вариантов получения выплат: на банковский счет, в почтовом отделении или на дому. Исключена лишь возможность получения наличных средств в кассах кредитных организаций, то есть в банках, — сказал Виноградов.

Специалист отметил, что это делается для того, чтобы исключить «недобросовестных частных игроков», которые допускали задержки. По его словам, удобный способ получения средств можно выбрать, посетив отделение Социального фонда либо отправив электронное заявление.

Ранее глава межфракционной рабочей группы по сохранению традиционных ценностей Анна Кузнецова заявила, что государственные меры поддержки хотят распространить на все многодетные семьи, вне зависимости от уровня их доходов. Парламентарий пояснила, что основной аргумент в пользу этого решения в том, что не нужно доводить многодетные семьи до состояния, когда им потребуются выплаты со стороны государства. Изменения предлагается внести в закон о многодетных семьях, который разрабатывает нижняя палата парламента.