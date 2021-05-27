Россиянам рассказали о самом дешёвом варианте окрошки

https://static.news.ru/photo/307ef85c-9431-11e9-be89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikkolo/Wikimedia Commons

В России самый дешёвый вариант популярного блюда «окрошка» готовится на минеральной воде, а самый дорогой — на квасе с говядиной. Такие данные приводит РИА Новости на основании исследования, проведённого сервисом доставки продуктов и непродовольственных товаров «СберМаркет».

Сообщается, что к началу летнего сезона сервис доставки определил , сколько будут стоить разные варианты окрошки, если готовить её самостоятельно. В результате выяснилось, что самый дорогой вариант получается, когда в рецепте используется квас с говядиной, а самый дешёвый — с газированной водой.

Цена порции окрошки на газировке для 4–5 человек составляет 426 рублей. При этом вариация с квасом и говядиной достигает суммы в 702 рубля, при этом 364 рубля здесь отводится на 300 граммов охлаждённого мяса.

Классический рецепт окрошки состоит из кваса, картофеля, колбасы, яиц, огурцов и редиса, зелени. Блюдо обычно подается со сметаной. Такая окрошка на квасе в 2021 году будет стоить 521 рубль за порцию на 4–5 человек, — говорится в сообщении.

Аналогичный рецепт окрошки с использованием кефира будет стоить 506 рублей. Для тех, кто не ест мяса, предлагается вариант с консервированным тунцом за 513 рублей, а вегетарианская окрошка на квасе и с нутовой колбасой, но без яиц будет стоить 587 рублей.

Цены актуальны на май 2021 года по данным более 65 ретейлеров.

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