Россиянам рассказали о раздельном сборе мусора при помощи тиктокеров

Даня Милохин и другие участники Dream Team House сняли серию роликов о сортировке и переработке отходов. С помощью такого маркетингового хода охват российского экологического оператора (РЭО) в TikTok составил около 8,5 млн человек, пояснил телеканалу «360» генеральный директор компании Денис Буцаев.

РЭО решил открыть сотрудничество с крупнейшим Тик-Ток Хаусом в России Dream Team House, чей аккаунт насчитывает более 11,8 миллиона подписчиков. В Дрим Тим входят главные тиктокеры страны Даня Милохин, Аня Pokrov и другие. В понятных роликах блогеры рассказали о сортировке и переработке отходов, раздельном сборе и отрасли обращения с отходами в России. Общий охват нашей компании в Тик-Токе составил около 8,5 миллиона человек, — рассказал Буцаев.

Буцаев уточнил, что сейчас кумирами детей и подростков часто являются блогеры, которых генеральный директор РЭО охарактеризовал как любознательных, творческих и активных молодых людей. По его мнению, одним из важнейших направлений реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) является экологическое просвещение. Буцаев подчеркнул, что сейчас важнее всего выбрать правильный канал коммуникации с обществом для формирования у него привычки заботиться об окружающей среде.

Ранее стало известно, что российские заключенные изготовят для 14 регионов баки для раздельного сбора мусора. Как сообщили в РЭО, приобретение продукции осуждённых является их социальной миссией.