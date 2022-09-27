Россиянам рассказали о пользе грусти и печали Психолог Хлевная: испытывающие грусть люди более детально анализируют информацию

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Люди, которые находятся в состоянии грусти и печали, могут более детально анализировать информацию и в целом внимательнее тех, кто находится в радостном настроении, сообщила РИАМО кандидат психологических наук Елена Хлевная. Она отметила, что осень с уменьшением светового дня может влиять на эмоции человека, так как погода становится пасмурной, а наличие дождей, ветра и холода провоцируют возникновение тоски.

Эмоциональная сфера людей подвержена влиянию различных факторов. В том числе погода определенным образом влияет на эмоциональное состояние человека. Наши эмоции меняются в зависимости от пасмурного или солнечного дня, от плохой или хорошей погоды. Погода становится одним из значимых факторов эмоционального восприятия, — сказала Хлевная.

Психолог также объяснила, что состояние грусти — не всегда плохо. Ученые провели исследования, результаты которых показали, что люди в состоянии печали более качественно выполняют различные задачи, а это значит, что человек может сосредоточить свое внимание полностью на чем-то одном.

Психолог Денис Хакимов ранее рассказал, что осенью из-за снижения иммунитета и сокращения светового дня многие люди замечают у себя признаки уныния и упадка сил. Эксперт отметил, что побороть данное ощущение можно с помощью длительных прогулок по выходным, чтобы удлинить световой день, а также обеспечить хорошее освещение в помещениях, где человек проводит больше всего времени. Он также посоветовал восполнять дефицит витамина D с помощью употребления жирных сортов рыбы и сыров, а серотонина — с помощью фруктов и орехов.