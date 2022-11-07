Россиянам рассказали о полезных свойствах репы Нутрициолог Панова: репа помогает повысить систему защитных функций организма

Фото: Shutterstock

В репе много кальция, а витамина C в два раза больше, чем в цитрусовых, рассказала «Радио 1» специалист по питанию и здоровому образу жизни Ольга Панова. Кроме того, по словам нутрициолога, в репе содержится антиоксидант, помогающий повысить систему естественной защиты функций в организме человека, а жёлтая репа полезна для зрения.

Это достаточно низкокалорийный продукт, её калорийность в два раза меньше, чем у картофеля. Витамина С в репе больше, чем в цитрусовых. Так как репа — корнеплод, она сохраняет свои полезные свойства со времени, когда её собрали, и практически до весны. Также в репе много кальция. Кроме этого, в репе есть антиоксидант, который помогает повысить систему естественной защиты функций в организме, — пояснила Панова.

Как отметила специалист, репу можно запаривать или запекать, например с мясом. Она также добавила, что все овощи сохраняют свою пользу, когда они запечены или приготовлены на пару. Кроме того, запечённые овощи раскрывают свой вкус, резюмировала Панова.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что людям старше 60 лет сбросить лишний вес возможно с помощью физической активности, полноценного сна и правильного питания, даже несмотря на то, что похудение в пожилом возрасте проходит значительно сложнее из-за замедления обменных процессов. По её словам, для похудения пожилым нужно не только увеличить подвижность в целом, но и делать упражнения для сохранения мышечной массы. Также эксперт добавила, что сохранение мышечной ткани обеспечивает гормон, который вырабатывается именно ночью, поэтому поддерживать режим сна также важно.