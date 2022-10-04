Россиянам рассказали о побочных эффектах валерьянки Терапевт Романенко: валерьянка может привести к изжоге, диарее или запору

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Употребляемая россиянами для успокоения валерьянка может привести к снижению артериального давления, сонливости, изжоге и аллергии, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Татьяна Романенко. Она призвала с осторожностью принимать этот препарат людям, склонным к гипотонии, и при обострении желудочно-кишечных заболеваний. В некоторых случаях валериана может вызвать запор или, наоборот, диарею.

Как любой седативный препарат, он также может приводить к снижению артериального давления. Поэтому, если вы склонны к гипотонии, у вас низкое давление, естественно, валериана может еще больше его снизить, — отметила врач.

По словам Романенко, противопоказанием к употреблению валерьянки является любое обострение желудочно-кишечного заболевания, например, колит или гастрит, поскольку она может спровоцировать как послабление стула, так и запор. Также может появиться изжога.

Кроме того, являясь растительным препаратом, валериана способна вызвать аллергию. В ряде случаев в результате передозировки вместо успокаивающего эффекта она может привести к возбуждению.

Врач-терапевт Алексей Хухрев ранее заявил, что пожилым людям стоит осторожно принимать успокоительные, снотворные и антигистаминные препараты. Он отметил, что пенсионеры часто принимают валокордин и корвалол, но вместо успокоения эти препараты могут вызвать чрезмерную тревогу или дать излишний транквилизирующий эффект.