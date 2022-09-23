Врач назвал валокордин и корвалол опасными для пожилых людей Врач Хухрев назвал валокордин и корвалол опасными для пожилых людей

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пожилым людям стоит осторожно принимать успокоительные, снотворные и антигистаминные препараты, сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев. В разговоре с «Москвой 24» он отметил, что пенсионеры часто принимают валокордин и корвалол, но вместо успокоения эти препараты могут вызвать чрезмерную тревогу или дать излишний транквилизирующий эффект.

Хухрев также отметил, что последствиями употребления данных лекарств являются потери равновесия. Пожилой человек может упасть и сломать себе бедро или руку. Поэтому с успокоительными и снотворными нужно быть аккуратнее.

Очень часто у нас употребляемые пожилыми людьми — это валокордин, корвалол. Вот этот коктейль родом из Советского Союза содержит в себе фенобарбитал, который у пожилых людей может очень сильно нарушать координацию движения. Напившись этого, люди могут падать и ломать себе все что угодно, — пояснил эксперт.

Врач-диетолог Марина Аплетаева ранее сообщила, что петрушка — самая опасная для пожилых людей зелень. Эксперт отметила, что вещества, которые в ней содержатся, могут привести к проблемам с почками и заболеваниям мочевыделительной системы. При злоупотреблении петрушкой можно спровоцировать воспалительный процесс, связанный с камнеобразованием. Если камни уже имеются, то чрезмерное употребление этого вида зелени может усугубить уже имеющиеся у человека проблемы.