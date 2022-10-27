Россиянам рассказали, на что обратить внимание при выборе камуфляжа При выборе камуфляжа следует учитывать расцветку и качество материала

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Некоторые россияне при покупке камуфляжной формы не придают должного значения ее расцветке и материалу, из которого она изготовлена, однако эти параметры могут сыграть важную роль, пишет «ФедералПресс». Подбирая камуфляж, издание советует учитывать тип местности, в которой предстоит действовать, поскольку универсальной маскировки не бывает.

Как отмечает издание, в 2004 году армия США представила новый цифровой камуфляж, способный работать во всех средах. Однако война в Ираке развенчала этот миф. Пытаясь работать в каждой конкретной обстановке, универсальный камуфляж не справился ни с одной.

Определившись с условиями эксплуатации, при выборе любого камуфляжа потребуется обратить внимание на тип и плотность ткани, при этом лучше всего материалы из полиэстера и хлопка. Кроме того, самые лучшие варианты камуфляжа — надевающиеся через голову. Во-первых, там нет пуговиц или молнии, которые могут оторваться и сломаться, а во-вторых, они, как правило, выглядят более бесформенными, а значит, размывают привычные контуры человека.

Карманы лучше выбирать по принципу «чем больше, тем лучше», а размер — свободнее, лучше взять на размер больше, а также учитывать тот факт, что некачественная ткань сядет после первой стирки или дождя. При выборе пояса самый надежный вариант — цельный широкий пояс на подтяжках.

Между тем наблюдатели фиксируют в России небывалую моду на милитаризм. NEWS.ru ранее разбирался, что за ней стоит на самом деле, как и зачем военная эстетика становится для россиян бытовой. Девушки записываются на брутальные фотосессии, родители покупают своим детям одежду, внешне напоминающую армейскую форму, вновь популярными становятся соответствующие игрушки — танки, бронетранспортеры, военные тягачи и зенитные комплексы. Наблюдатели неоднозначно относятся к милитари-стилю сегодня, но сходятся в одном: нередко за такими тенденциями стоит не патриотизм, а мимолетная конъюнктура.