Россиянам рассказали, как защитить волосы от электризации

Чтобы защитить волосы от излишней электризации эксперт сервиса СберУслуги и мастер по волосам Елена Коростелева посоветовала россиянам сбрызгивать их термальной водой. Она также порекомендовала носить головные уборы из натуральных тканей, передаёт «Газета.Ru».

Можно использовать спрей с термальной водой для сбрызгивания волос, чтобы избежать электризации. При выборе головного убора обращайте внимание на изделия из натуральных тканей, так не будет создаваться дополнительное трение о синтетику, а значит, волосы не будут электризоваться, — пояснила Коростелева.

Она напомнила о том, что во время отопительного сезона воздух в помещениях сильно пересушивает волосы. Чтобы этого избежать, уточнила мастер по волосам, стоит использовать увлажняющие и питательные средства, восполняющие гидролипидный баланс. Коростелева посоветовала россиянам тщательно сушить волосы перед выходом на мороз: по её словам, переохлаждение кожи головы может «отразиться на росте волос».

Ранее трихолог Юлия Нагайцева объяснила раннее появление седых волос. По её словам, это может быть связано с недостатком витаминов в организме.