Россиянам рассказали, как выбрать сладкий подарок ребенку на Новый год Диетолог Соломатина посоветовала отказаться от бюджетных наборов сладостей на Новый год

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При выборе сладкого подарка ребенку на Новый год следует отдать предпочтения тем продуктам, которые состоят из природных компонентов, также стоит отказаться от красивых и бюджетных наборов сладостей, посоветовала диетолог Елена Соломатина в беседе с «Народными Новостями». Лучше переплатить, но получить качественней подарок без вреда для детского организма, подчеркнула она.

Разумеется, если родитель будет собрать сам подарок, то это будет гораздо лучше. Вообще, я думаю, что так и стоит делать, потому что в любом случае в сладкие подарки кладут то, что подешевле, там часто встречаются вафли с транжирами, печенье на маргарине, также конфеты, изготовленные с заменителем молочного жира и масла какао. По сути, все это транжиры, которые нарушают клетки детского организма, — рассказала врач.

По словам Соломатиной, желательно, чтобы подарок состоял из мармелада, пастилы и зефира. От шоколада лучше отказаться, поскольку дети не умеют контролировать свои желания и съедают все за один раз. Если ребенок не любит подобные сладости, то нужно отдать предпочтение конфетам с содержанием орехов и сухофруктов, которые помогут восполнить дефицит витаминов и минералов, подчеркнула медик.

Психолог Ольга Анисимович ранее рассказала, что в качестве новогодних подарков не стоит дарить носки, одежду, фигурки, статуэтки и мягкие игрушки, а также сладости и свечки. Она также предостерегла от того, чтобы дарить символы года. Эксперт объяснила, что по опросам такой подарок считается одним из самых бесполезных. При этом специалист призвала подбирать новогодние подарки, исходя из индивидуальных предпочтений тех, кому их планируется дарить.