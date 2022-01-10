Россиянам рассказали, как восстановить режим сна после новогодних каникул

Чтобы восстановить режим сна после новогодних праздников, стоит заменить алкоголь водой, которая поможет восстановить баланс жидкости в организме, а также не отсыпаться после бессонных ночей до самого вечера, посоветовала психотерапевт и сомнолог Елена Колесниченко. Она также рассказала о биологических часах, которые в медицине называются циркадными ритмами, передаёт Lenta.ru.

Если мы смещаем время нашего сна в новогодние выходные больше чем на два часа, то на восстановление циркадных ритмов организму потребуется время из расчёта один день на один час сдвига. Например, в будни вы ложитесь спать в 23:00 и просыпаетесь в 07:00. В новогоднюю ночь вы задержались в гостях, заснули под утро — в 04:00. Проснулись к полудню. Циркадные ритмы сдвинулись на пять часов вперёд, — пояснила Колесниченко.

Врач посоветовала россиянам не переедать ночью, так как этот период не подходит для обильного застолья. Колесниченко также призвала россиян активно провести начало года: уделить время прогулке или катанию на коньках. Помимо этого сомнолог посоветовала исключить кратковременный дневной сон после полудня.

Ранее психолог Анастасия Волошина поделилась собственными советами, как восстановить рабочий режим после новогодних праздников. По её словам, россиянам стоит «не торопиться» и возвращаться к будням «легко и спокойно, шаг за шагом», а также попробовать подготавливаться ко сну с помощью ванны и приглушённого света и вводить в практику рабочие моменты.