Россиянам рассказали, как вернуть деньги за бракованную пиротехнику Юрист Хаминский посоветовал россиянам сохранять чеки и упаковку от фейерверков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Новогоднюю елку и игрушки к ней граждане начинают покупать и устанавливать за несколько дней до праздника, и если товар оказался бракованным, то у них есть шанс обменять его или вернуть деньги, но с фейерверками ситуация сложнее, рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Эксперт посоветовал россиянам сохранять чеки и упаковку к салютам и хлопушкам, чтобы при обращении в магазин не возникло проблем.

Во-первых, сохраняйте на время чеки и упаковку от любых покупок. Хотя закон не устанавливает обязанности доказывания факта покупки только путем предъявления чека, но само его наличие снимет лишние хлопоты. Во-вторых, пиротехнику использую на заснеженных площадках, и продавец может заявить, что покупатель сам нарушил правила хранения. Но сейчас это не проблема — запуск салютов всегда снимают на видео, так что доказательств надлежащего использования или брака будет достаточно, — отметил Хаминский.

По его словам, добросовестные граждане должны после использования утилизировать остатки пиротехнической и любой другой новогодней продукции, так как бросать ее на улице нельзя, поэтому необходимо взять с собой на площадку пакеты или иную тару, в которой можно донести образовавшийся мусор до ближайшего контейнера.

В случае выявления бракованных товаров, их (остатки пиротехники. — NEWS.ru) можно упаковать отдельно и принести домой, чтобы в первый рабочий день отнести продавцу вместе с претензией. И хотя один известный литературный герой говорил, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, в данном случае защита прав потребителей может оказаться делом совсем не хлопотным, если подойти к нему с известной долей разумности и осмотрительности, — подытожил юрист.

Хаминский также посоветовал приобретать пиротехнику известных марок, а не безымянных производителей с почти полным отсутствием требований по качеству. По его словам, недобросовестные производители снижают себестоимость сезонного по сути товара ради максимальной прибыли.

Ранее эксперт Михаил Алхимов напомнил россиянам о технике безопасности при запуске салютов. По его словам, фейерверки нельзя направлять на людей или предметы, а также использовать в закрытых помещениях или запускать с балконов. Эксперт обратил внимание на то, что во время поджигания фитиля нельзя наклоняться над пиротехникой, а после окончания салюта к ней опасно приближаться в течение двух минут. Также специалист предостерег россиян от запуска салютов при сильном ветре и вблизи деревьев.