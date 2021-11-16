Россиянам рассказали, как сохранить работоспособность в холода

Чтобы сохранить работоспособность в холодное время года, россиянам надо комплексно позаботиться о своём организме: наладить режим сна, соблюдать правильное питание и делать зарядку с утра хотя бы по 5-10 минут. Об этом «Москве 24» рассказала терапевт Надежда Чернышова.

В холода мы склонны сокращать свою физическую активность: реже выходим на улицу, реже занимаемся физкультурой. Но надо брать себя в руки и двигаться. Например, придя с прогулки, человек уже себя чувствует по-другому, то же самое касается утренней зарядки, — подчеркнула Чернышова.

Она посоветовала россиянам делать небольшую зарядку с утра каждый день. По словам терапевта, достаточно 5-10 минут двигаться, танцевать или делать несложные упражнения под бодрую музыку: врач уверяет, такой комплекс действий даст заряд энергии на весь день. Чернышова посоветовала воздержаться от избыточного употребления крепкого чая и кофе, а также ложиться спать до полуночи.

Это самый ценный сон. Мы гораздо больше успеваем починить поломок в организме, случившихся за день, восполнить дефициты. Желательно ложиться спать в 22:00, — резюмировала она.

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