Россиянам рассказали, как распознать атаку кибермошенников

В последнее время мошенники придумали новый способ получения денег от доверчивых граждан, пользующихся порталом «Госуслуги». Им высылают письмо, в котором просят перейти по ссылке, чтобы заполнить анкету, после чего просят заплатить госпошлину в несколько тысяч рублей. Эксперт по информационной и компьютерной безопасности, программист Сергей Вакулин рассказал «Политике Сегодня», как пользователям распознать таких преступников.

Эксперт отметил , что переход на сайт мошенников сам по себе не опасен, кража личных данных происходит только в том случае, если человек скачивает какие-то файлы, например, анкету.

Понять, что сайт принадлежит мошенникам просто: нужно посмотреть на его доменное имя. Как правило, у них будет чрезмерно длинный набор букв и символов, пояснил программист.

Как рассказал Вакулин, существует ещё один признак: во многих браузерах есть функция оповещения безопасности — знак замочка в поисковой строке. Закрытый замок означает безопасность ресурса, а открытый сообщает, что на этом сайте данные не шифруются и значит высока вероятность «утечки» персональных данных.

Ранее сообщалось, что во II квартале 2021 года кибермошенники провели более 230 тысяч незаконных банковских операций без согласия клиентов. По данным Банка России, преступникам удалось похитить 3 млрд 13 тыс. рублей, из которых возращено было только 7,4%.