Россиянам рассказали, как правильно сушить зонт Технолог Еремеев: зонт нельзя сушить закрытым, пока на нем есть капли воды

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Зонт нельзя сушить закрытым, пока на нем есть капли воды, рассказал технолог Алексей Еремеев в разговоре с NEWS.ru. По его словам, это важно, чтобы ткань не приобрела неприятный запах, а винтики и спицы не покрылись налетом и не заржавели.

Даже самые качественные и дорогие зонты при длительной эксплуатации имеют на деталях небольшие царапины, которые могут заржаветь от длительного воздействия на них воды, затем капли и полосы ржавчины будут видны на ткани зонта, особенно если зонт не темный, а светлый. Поэтому сначала, до того как зашли в квартиру, нужно несколько раз открыть и закрыть зонт, чтобы стрясти с него как можно больше капель воды. Затем дома раскрыть зонт вдали от источников тепла, поставить его, подождать, пока с него полностью стечет вода, — объяснил эксперт.

По его словам, когда капель не будет и он станет просто влажным, тогда его нужно досушить в полураскрытом состоянии, то есть закрыть купол, но не стягивая и не застегивая на хлястик. Важно подвесить зонт на крючок, не прижимая к другим вещам и желательно в помещении с хорошей циркуляцией воздуха, например в коридоре, отметил Еремеев.

Сушить зонт до полного высыхания в раскрытом виде не рекомендуется, особенно это касается недорогих зонтов эконом-класса. Ведь от такой сушки ткань сильно натягивается, от этого она растянется и будет мешать свободному ходу деталей, в связи с чем со временем механизм разболтается, а достаточно скоро зонт станет некрасивым, обвисшим и дряблым, — заключил Еремеев.

Ранее Еремеев рассказал, что лучшей защитой от ливней для обуви являются галоши или бесшовные бахилы. Он отметил, что в начале прошлого века «все приличные люди» носили галоши, но сейчас от влаги защитят бесшовные бахилы. Эксперт подчеркнул, что «забытый» способ уберечь обувь актуален и сейчас.