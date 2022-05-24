Россиянам рассказали, как платить за рубежом

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При поездке за границу россияне до сих пор могут расплачиваться национальной валютой того государства, в которое они отправились. Вместе с этим граждане России за рубежом могут оплачивать товары и услуги картой «Мир», но только в дружественных для РФ странах, пишет АБН.

Центральный Банк России напомнил гражданам, что в заграничных поездках по-прежнему можно рассчитываться наличной валютой того государства, куда они направляются. При этом россияне могут купить наличные доллары США и евро, но только те, что поступили в кассы банков после 9 апреля текущего года, — сообщает издание.

При этом снять деньги с валютного счета можно в долларах, японских иенах, евро и фунтах. Однако сумма не должна превышать лимит в $5 тысяч, ограничение продлится до 9 сентября, уточнил регулятор. Также в Центробанке добавили, что к числу дружественных стран относятся Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Турция, Узбекистан и Южная Осетия. В других зарубежных государствах расплатиться картой «Мир» не получится.

Ранее Центробанк опроверг слухи о введении ограничений на снятие наличных. Регулятор уточнил, что проблем с доступностью снятия рублевых купюр в России нет. Представители ЦБ заверили россиян, что никаких ограничений на снятие наличных средств на территории РФ вводить не будут.