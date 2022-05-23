Центробанк прокомментировал слухи о введении ограничений на снятие наличных Центробанк опроверг слухи о введении ограничений на снятие наличных

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центробанк опроверг слухи о введении ограничений на снятие наличных. В Telegram-канале регулятора уточнили, что проблем с доступностью снятия рублевых купюр в России нет. Представители ЦБ заверили россиян, что никаких ограничений на снятие наличных средств на территории РФ вводить не будут.

Фейк дня, а может быть и месяца — о грядущих ограничениях на снятие наличных, которые распространяют анонимные Telegram-каналы. Проблемы с доступностью рублевой наличности в стране нет, — сказано в сообщении.

Ранее Банк России объявил о смягчении процедуры проведения операций с наличной валютой. Представители регулятора сообщили, что с 20 мая розничные банки смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро.

16 мая Центробанк повысил лимит переводов за рубеж со счетов физлиц в российских банках с $10 тысяч до $50 тысяч в месяц. Уточняется, что физические лица, не являющиеся гражданами РФ, из дружественных стран могут осуществлять переводы с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере заработной платы в случае, если у них имеются трудовые или гражданско-правовые договоры.