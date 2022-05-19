Банки России смогут продавать любую наличную валюту, кроме долларов и евро Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой

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Банк России объявил о смягчении процедуры проведения операций с наличной валютой, информация об этом опубликована в Telegram-канале регулятора. Сообщается, что с 20 мая розничные банки смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро.

Действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются — до 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты. Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот, — сообщил Банк России.

16 мая Центробанк повысил лимит переводов за рубеж со счетов физлиц в российских банках с $10 тысяч до $50 тысяч в месяц. Уточняется, что физические лица, не являющиеся гражданами РФ, из дружественных стран могут осуществлять переводы с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере заработной платы в случае, если у них имеются трудовые или гражданско-правовые договоры.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что нижняя точка спада экономики РФ придётся на IV квартал 2022 года. По её словам, риски раскручивания инфляционной спирали снизились на фоне стабилизации инфляционных ожиданий и роста сберегательных настроений: люди предполагают, что в дальнейшем цены уже не будут расти так быстро.

Как заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, в ходе международных санкций заблокирована почти половина от общего объёма госрезервов России — $300 млрд. Однако он заверил, что РФ не откажется от выполнения обязательств по госдолгу и будет погашать его в рублях до разморозки золотовалютных резервов.