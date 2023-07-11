Россиянам рассказали, как извлечь паука из уха Лор Харине посоветовала не извлекать паука из уха самостоятельно

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Чтобы извлечь паука из уха, необходимо обратиться за помощью в больницу, рассказала врач-отоларинголог Дарья Харине. В разговоре с Пятым каналом она посоветовала не использовать подручные средства, чтобы избавиться от насекомого самостоятельно. По ее словам, это чревато повреждением наружного слухового прохода.

Используя подручные средства, вы можете повредить нежную кожу наружного слухового прохода или протолкнуть дальше, глубже паука. <...> Врач должен быть именно оториноларинголог, у которого есть специальные инструменты для осмотра наружного уха, — предупредила специалист.

По словам лора, не следует закапывать агрессивные растворы — это может нанести еще больший ущерб. Харине уточняет, что можно принять обезболивающие, чтобы улучшить свое состояние. Все дальнейшее лечение назначается врачом: отоларинголог сначала должен извлечь паука при помощи ушного крюка, микрощипцов или аппарата для промывания слухового прохода, а затем провести осмотр и подобрать препараты для восстановления.

Харине предупредила, что чаще всего пауки в поисках тепла заползают в ушной проход ночью в прохладную погоду. Пациент не всегда сразу осознает, что произошло. Врач поясняет, что главными симптомами могут быть ощущение страха, панические атаки, заложенность и болевые ощущения. При длительном нахождении паука в ухе у человека может испортиться слух, если насекомое успело сплести внутри паутину.

Иммунолог Николай Крючков ранее предупредил, что комары могут быть носителями тех же инфекционных болезней, которые обычно ассоциируются с клещами. По его словам, эти насекомые также способны вызывать аллергические и псевдоаллергические реакции.