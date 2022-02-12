Россиянам рассказали, как арендаторы-мошенники могут украсть квартиру

Мошенники, которым удаётся напрямую с собственником договориться о найме его квартиры, могут попытаться продать эту жилплощадь по поддельной доверенности с правом продажи. Чтобы избежать этого, необходимо соблюдать ряд простых правил, рассказала агентству «Прайм» заместитель директора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова.

По её словам, мошенники никогда не арендуют и не сдают жильё через серьёзное агентство недвижимости, так как документы нанимателя и наймодателя подвергаются профессиональной проверке, что исключает вероятность продажи квартиры аферистом. Чтобы избежать судебного разбирательства в случае продажи квартиры, наймодателю не следует передавать нанимателям документы о праве собственности на жилплощадь даже на время и зафиксировать паспортные данные нанимателя и лиц, которые планируют проживать в квартире.

Чтобы исключить любую возможность реализации квартиры без вашего ведома, следует подать в Росреестр заявление о запрете на совершение регистрационных действий без участия собственника, — заключила специалист.

Ранее адвокат Альянса адвокатов TOPgroup Валерия Леонова рассказала, в каких случаях квартиросъёмщик имеет право не платить за жильё. По её словам, это возможно, если у арендатора возникли обстоятельства, не позволяющие совершить очередной перевод средств (например, потеря работы из-за пандемии COVID-19), и он сумел договориться с арендодателем об отсрочке или скидке по платежу. Также неуплата возможна, если собственник заключил с «клиентом» договор о безвозмездном пользовании.