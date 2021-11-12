Россиянам рассказали, где можно получить QR-коды нового образца

Действующие QR-коды будут автоматически заменены на сертификаты нового образца, которые будут содержать информацию о перенесённом заболевании, вакцинации или медотводе. Получить его бумажный вариант можно в МФЦ или заменяющих его структурах, пишет «Коммерсант».

Как поясняет издание, QR-код нового образца можно будет получить на портале «Госуслуги», в МФЦ и в других учреждениях. Также, возможно, эту услугу скоро будет предоставлять и «Почта России».

Согласно законопроекту, определять срок действия QR-кодов будет Минздрав РФ. Он будет разным для привитых и переболевших граждан. Сейчас сертификаты активны год. В стране по-прежнему будут действовать сертификаты в бумажной форме, однако их также нужно будет заменить на новые образцы. Потребность в этом есть в силу отсутствия смартфонов у 100% населения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России до 1 февраля устанавливается переходный период для вакцинации от коронавируса, После этой даты власти введут контроль QR-кодов о прививке или иммунитете от COVID-19 в общественных местах, а также при покупке билетов и при посадке в поезда и самолёты. До 1 февраля россияне смогут при необходимости предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста.