Россиянам раскрыли неочевидный симптом варикоза Хирург Авакян: варикоз на ранней стадии проявляется в виде тяжести и ночных судорог в ногах

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Симптомы варикоза на ранней стадии легко спутать с признаками обычного переутомления, рассказал «Газете.Ru» хирург-флеболог Армен Авакян. По его словам, заболевание может проявляться в виде тяжести и небольших отеков, а также ночных судорог в ногах. Врач подчеркнул, что именно по этим симптомам варикоз распознают на начальных этапах его развития, однако сами пациенты редко придают им значение, а за помощью обращаются, когда через кожу начинают просвечивать расширенные вены.

Тяжесть, усталость в ногах, небольшие отеки, а также ночные судороги в ногах — симптомы, по которым заболевание распознают на ранней стадии, — рассказал Авакян.

Хирург уточнил, что развитие варикоза может спровоцировать сидячая или стоячая работа, а также любое статическое состояние, которое затрудняет функционирование венозной системы нижних конечностей. Кроме того, развитию болезни способствует лишний вес, неправильное питание, нерациональные силовые нагрузки и ношение неудобной обуви, подчеркнул эксперт.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что при варикозе лучше исключить из рациона пищу, содержащую много сахара, соленые продукты и трансжиры, то есть блюда, пожаренные в большом количестве масла. Она предупредила, что сахар, соль и трансжиры могут привести к тромбообразованию.