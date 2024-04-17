Россиянам раскрыли, как правильно хранить зимнюю одежду Клининг-эксперт Савчук: зимние вещи перед хранением нужно постирать

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Перед тем, как убрать зимние вещи на хранение до следующего сезона, их нужно постирать, посоветовала клининг-эксперт Анастасия Савчук. В разговоре с «ФедералПресс» она подчеркнула, что часть одежды можно почистить самостоятельно. Те предметы гардероба, которые невозможно постирать дома, стоит отдать в химчистку.

Главная рекомендация, как правильно упаковать вещи до следующей зимы, это то, что они должны быть абсолютно чистые. То, что мы можем стирать, мы перестирываем и аккуратно складываем. А то, что нельзя — какие-нибудь шубы и пуховики с мехом — мы обязательно отдаем в химчистку, — пояснила Савчук.

Если оставить вещи грязными, они могут испортиться. У одежды появится специфический запах, а застаревшие пятна будет очень трудно вывести. Некоторые предметы гардероба можно убрать в вакуумные мешки. Савчук уточнила, что пиджаки, пальто и изделия из кожи тем временем стоит хранить в чехлах, чтобы они не потеряли форму. К шерстяным вещам стоит положить средство от моли.

Технолог Елена Ершова ранее рассказала, что уксусным раствором с одежды можно убрать остатки пыльцы деревьев. Эксперт пояснила, что для этого нужно смешать уксус с водой в равных пропорциях и нанести смесь на пятно. Через несколько минут раствор следует удалить мягкой тканью.