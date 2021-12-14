Россиянам предсказали рост цен на абонементы в фитнес-клубы в 2022 году

Каждый квартал 2022 года цены на абонементы в фитнес-клубы будут расти из-за повышения арендной платы спортзалов, расходов на средства индивидуальной защиты и увеличения себестоимости услуг, рассказали в ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ). Там уточнили, что дополнительная нагрузка на владельцев спортзалов заключается в обязательствах выплачивать кредиты, которые организации взяли в 2020-2021 годах из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса,
Главной причиной повышения цен стало увеличение себестоимости услуг, в частности из-за закупки средств индивидуальной защиты (около 250 тысяч в месяц). Вдобавок некоторые арендодатели планируют поднять плату в 2022 году, а в этом фитнес-клубам и так не удалось получить арендные каникулы или снижение платежей в период локдауна. А еще в перечень их расходов теперь включены выплаты по кредитам, взятым в 2020-2021 годах из-за пандемии, — пишет издание.
По мнению специалистов, повышение цен на абонементы поможет владельцам покрыть часть расходов, однако компенсировать абсолютно все потери не получится.
Ранее глава национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что пандемия коронавируса сильно ударила по индустрии. Число занятых в этой сфере сократилось почти в 1,5 раза. В течение 2020-2021 годов отрасль потеряла порядка 40% игроков. Кроме того, резко увеличилось число клиентов, желающих вернуть абонементы.