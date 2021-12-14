Россиянам предсказали рост цен на абонементы в фитнес-клубы в 2022 году

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить более €370 тысяч компенсации Маргарите Грачёвой. В 2017 году бывший муж отрубил ей кисти рук. В беседе с NEWS.ru россиянка рассказала, что потратит эти деньги на протезы и реабилитацию.

Когда мы подавали [иск] на моральный ущерб, то всё было очень чётко расписано. У меня протезы, каждые два-три года их нужно менять, поскольку ломаются они очень часто. Ремонт стоит от...